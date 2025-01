Neonato morto a Bari, verifiche anche su blackout elettrico

Saranno gli accertamenti tecnici disposti dalla Procura di Bari a chiarire cosa non ha funzionato ieri nella culla termica in cui è stato trovato morto un neonato di circa un mese. Il sistema di allerta che fa squillare il cellulare del parroco non è scattato e si sta verificando se questo possa essere collegato al black out elettrico di una settimana fa di cui ha parlato anche don Marco Simone che in questi giorni è al lavoro nella chiesa di San Giovanni Battista a Bari accanto alla quale c’è la culla termica. La culla e il vano in cui è custodita sono stati sequestrati. L’autopsia sul corpicino del neonato, prevista per oggi, è stata rinviata.