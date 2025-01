Palazzo danneggiato da un ordigno ad Andria, indaga la Procura

La Procura di Trani ha aperto una inchiesta per fare chiarezza su quanto accaduto ad Andria nella notte di Capodanno quando una bomba carta dall’elevato contenuto esplosivo ha danneggiato una palazzina dell’Arca Puglia dalla quale sono state evacuate sei famiglie. L’ipotesi di reato per cui si procede è danneggiamento doloso, al momento contro ignoti. Lo scoppio dell’ordigno ha lesionato il pannello di coibentazione dell’immobile, le scale, e ha divelto il portone di ingresso. La staticità dell’edificio, sottoposto a recente ristrutturazione, è in corso di valutazione da parte dei tecnici dell’Arca Puglia. Le famiglie fatte sgomberare a scopo precauzionale hanno trovato una sistemazione da parenti oppure in strutture alberghiere. Difficile stabilire quando potranno tornare a casa.