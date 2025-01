Rutigliano, ultimo appuntamento con il presepe vivente

A Rutigliano il nuovo anno si apre con il terzo, ed ultimo, appuntamento con il Presepe Vivente organizzato dall’Oratorio A.N.S.P.I. Mons. Di Donna in collaborazione con comune di Rutigliano e realtà associative locali. Si punta a chiudere col botto un’edizione – la ventiduesima, per la precisione – che ha già fatto registrare numeri da record: sabato 28 e domenica 29 dicembre, infatti, sono stati complessivamente 25mila i visitatori del Presepe Vivente.

Il centro storico di Rutigliano è stato letteralmente preso d’assalto sin dalle ore pomeridiane, affascinando e meravigliando chi ha avuto modo di passeggiare tra i suoi suggestivi vicoli alla scoperta delle oltre trenta scene di vita quotidiana riprodotte all’interno del Presepe. Scene che rimandano ai luoghi e alle situazioni di quell’epoca, agli antichi mestieri ma anche, e soprattutto, alle tradizioni in cui affondano le radici identitarie di Rutigliano. Il Presepe Vivente è, a tutti gli effetti, un viaggio tra fede, tradizione e cultura, che invita a riflettere su un tema in particolare: l’essere “Pellegrini di Speranza”, ogni giorno, per le strade del mondo.

In occasione dell’appuntamento previsto per sabato 4 gennaio, come detto in precedenza, l’attesa è per l’arrivo dei Magi alla Grotta di Betlemme: la loro presenza impreziosirà la scena della Natività in via Folinara, cuore pulsante di un percorso che, quest’anno, ha inizio in via Dalena, nei pressi di piazza XX Settembre. Sarà possibile visitare il Presepe Vivente a partire dalle ore 17.00. Previsto, come nelle prime due serate, il servizio navetta gratuito dalle aree parcheggio in via Moro (zona ITC) e via Conversano (zona Liceo).