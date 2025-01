A Molfetta lo Schiaccianoci apre la Stagione Famiglie a teatro

Una favola in musica apre la Stagione Famiglie a teatro 2025 della Cittadella degli artisti di Molfetta. Domenica 5 gennaio alle ore 18 in scena Schiaccianoci swing, un concerto teatrale per bambini e famiglie liberamente ispirato a Hoffmann e a Tchaikovsky e al mondo dello “Schiaccianoci”. La regia, le musiche e le scene di Cosimo Severo ci accompagnano in una versione rinnovata della celebre fiaba natalizia originaria della Germania. Ci sono quelle domande che ti porti dietro da sempre. Come marcia un esercito di topi? Come si entra in un mondo magico? Come se ne esce? Come faccio a sapere quando un sogno è davvero finito? A queste domande risponderemo insieme, con la musica.

Annunci

La fiaba dello Schiaccianoci si trasforma in un’opera dedicata ai più piccoli e viene custodita da musicisti / giocattolo capaci di credere ai sogni fino a farli diventare veri. La fiaba originaria di E.T.A. Hoffmann si tramuta così in un lungo sogno dadaista, dove si sfruttano gli strumenti del teatro per guidare anche in un’appuntita ricerca musicale, che spazia di genere in genere e finisce per farsi parola. Spettacolo consigliato a un pubblico a partire da 5 anni.