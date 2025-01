Auto contro albero nel Tarantino, muore 35enne

Tragico incidente questa mattina sulla provinciale 59, tra Manduria e San Cosimo alla Macchia, nel Tarantino. Un uomo di 35 anni ha perso la vita. La vittima, originaria di Avetrana, era alla guida di una Renault Megane che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada finendo contro un albero di ulivo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118, ma per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

