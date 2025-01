Bari, grande festa al San Paolo: “Tanti sorrisi e speranza”

Grande festa ieri nel Giardino di Santa Rita, al San Paolo, teatro di una serata di beneficenza che ha intrattenuto grandi e piccini. Nonostante la pioggia, in tanti si sono radunati per celebrare in anticipo l’arrivo della Befana in una delle tre serate di beneficienza organizzate dal Comitato Santa Rita.

I più piccoli, pieni di entusiasmo, hanno atteso l’arrivo della Befana, intrattenendosi fin dal pomeriggio tra canti natalizi e il ritmo dei tamburi. La sorpresa più grande è arrivata quando Babbo Natale, accompagnato dalla Befana, ha fatto il suo ingresso tra l’entusiasmo generale. “Entrambi – ha commentato Michele Genchi, responsabile del comitato – hanno promesso di tornare il prossimo anno, regalando sorrisi e speranza a tutti i presenti”. All’evento era presente anche la presidente del Municipio 3, Luisa Verdoscia, che ha sottolineato l’importanza di eventi come questo per rafforzare i legami nel quartiere. “Ringrazio tutti quelli che hanno preso parte alle iniziative – ha concluso Genchi – e tutti quelli che hanno reso possibile realizzarle”, ha concluso.