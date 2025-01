Bari, Monopoli e Molfetta: al via gli spettacoli per le famiglie

Un omaggio al mistero, all’imprevedibile, al destabilizzante e al surreale accompagna l’Epifania al Teatro Radar di Monopoli per la Stagione Famiglie a teatro. Lunedì 6 gennaio alle ore 18 in scena The Barnard Loop, un ritratto intimo delle paure e delle ossessioni di Barnard, personaggio perennemente indeciso, stralunato e maldestro, ma che non perde occasione per rivelarci tutta la sua fragilità. Lo spettacolo, ideato e scritto da Alessandra Ventrella – che ne cura anche la regia – e Rocco Manfredi, è pensato per un pubblico a partire da 6 anni. The Barnard Loop, l’anello di Barnard –nebulosa nella costellazione di Orione di cui non conosciamo esattamente alcunché – tratta con delicatezza la paura di essere un nessuno che nulla sa con certezza, la sensazione di essere un piccolo punto nell’immensità dell’universo.

Tableaux in movimento e senza parole, le scene dello spettacolo raccontano questa paura attraverso il percorso di un giovane uomo in una notte d’insonnia. Lo spettacolo è un omaggio al mistero, all’imprevedibile, al destabilizzante e al surreale. Una traversata onirica di stati fisici e mentali dove ripetizioni, ubiquità e memoria ci conducono un’illusione senza fine. La produzione DispensaBarzotti e Teatro Necessario Circo – Centro di produzione di Circo Contemporaneo di Parma vede in scena Jacopo Maria Bianchini e Rocco Manfredi.