Bari, ok a riqualificazione delle aree verdi del Parco del Castello

Procede senza sosta il lavoro per la riqualificazione delle aree verdi del Parco del Castello a Bari. Il 31 dicembre 2024, con una nota ufficiale indirizzata a tutte le amministrazioni coinvolte, il Comune di Bari – ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche ha indetto la conferenza dei servizi preliminare per ottenere i pareri sul progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato “Riqualificazione aree verdi del Parco del Castello” al fine di ottenere le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi necessari all’approvazione del progetto definitivo.

Ad oggi, si prevede di avviare interventi sui primi due lotti funzionali di sei complessivi in cui è stato suddiviso l’intero progetto. Nello specifico l’amministrazione intende procedere da subito alla riqualificazione delle aree verdi site sul lungomare De Tullio, attualmente recintate, dove, alla data del rilievo arboricolturale, effettuato lo scorso novembre 2024, sono stati censiti complessivamente ottantotto alberi. Come noto, lo scorso 18 giugno 2024, il Provveditorato Interregionale per le OO.PP., rispondendo a una richiesta promossa dall’amministrazione comunale in accordo con l’associazione di cittadini “Comitato di Quartiere Bari Vecchia Parco del Castello”, ha consegnato al Comune di Bari un’area demaniale marittima, di 5.292,87. mq complessivi, nell’ambito del progetto di restituzione alla fruizione pubblica delle aree a verde site sul lungomare De Tullio. Quest’area corrisponde di fatto ai primi due lotti del progetto complessivo Parco del Castello, per i quali è stata indetta la conferenza di servizi con l’obiettivo della riqualificazione dell’area verde prospiciente il fronte nord del Castello Svevo di Bari, situata su lungomare De Tullio, nel tratto tra i giardini Isabella d’Aragona e piazza Federico II di Svevia, da effettuarsi in due diverse fasi così da rendere fruibile quanto prima l’area, già al termine delle opere previste dal lotto1 per la messa in sicurezza dell’area verde, e proseguire con i lavori del lotto 2.

Le opere previste nei primi due lotti di intervento possono essere così sintetizzate:

Primo lotto funzionale

In una prima fase è prevista la messa in sicurezza dell’area, mediante la potatura di alcune delle essenze arboree presenti a e la costruzione del muro costituente la nuova recinzione interna, ossia la separazione fisica dell’area in consegna all’amministrazione comunale da quella in consegna al Provveditorato alle OO.PP.

In questa fase è prevista, inoltre, la realizzazione del nuovo accesso pedonale all’area dal marciapiede nord di lungomare De Tullio, in asse all’attraversamento pedonale corrispondente a piazza Federico II di Svevia.

Secondo lotto funzionale

La seconda fase dell’intervento di riqualificazione dell’area verde prevede l’integrazione della vegetazione esistente con nuovi esemplari di alberi e macchie arbustive; a servizio della vegetazione sarà realizzato apposito impianto di irrigazione. Al fine di rendere più agevole la fruizione dell’intera area verde (oltre 5200 mq), l’ipotesi progettuale prevede la realizzazione di un sistema di percorsi e piccole aree di sosta e permanenza all’area aperta. Il progetto prevede un sistema di infrastrutturazione “debole” atto a configurare questo spazio verde come un piccolo parco attrezzato, senza compromettere il carattere boscoso che questa area attualmente possiede.

Nello specifico gli interventi da realizzare si concentreranno sul recupero e integrazione delle alberature e degli arbusti esistenti, recupero della piazzetta ellittica esistente e trasformazione della stessa in area di sosta e giochi per bambini; realizzazione di un percorso per l’attività ginnica; realizzazione di percorsi pedonali e piccole aree di sosta tra gli alberi; realizzazione di bagni pubblici; realizzazione di un chiosco/bar con annesso pergolato e area di sosta; realizzazione di due nuovi accessi carrabili su lungomare De Tullio da utilizzare per mezzi di soccorso e manutenzione; realizzazione dei nuovi impianti di pubblica illuminazione e videosorveglianza; realizzazione di un impianto di irrigazione a servizio delle nuove piantumazioni e collocazione di una fontanina a beneficio degli utenti dell’area.

Il prossimo 16 gennaio, alle ore 11, si svolgerà il primo incontro, in forma simultanea, nella sala riunioni della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche del Comune di Bari, mentre il termine di conclusione del procedimento è fissato per il prossimo 24 febbraio.

“Questo passaggio formale segna l’avvio di un progetto che la citta ha sognato per tanti anni – ha spiegato l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi – in questo modo acquisiremo tutti i pareri e le autorizzazioni utili a questo primo stralcio così da avviare subito i lavori di apertura di quest’area verde, e dar seguito a quello che è stato un impegno del sindaco Leccese durante la campagna elettorale. Si tratta soltanto di una prima parte del più ampio programma di riqualificazione che le associazioni avevano condiviso con l’amministrazione comunale, che pur si era adoperata per la sua realizzazione, tanto da candidare la progettazione a diversi finanziamenti. Oggi, nelle more di completare la fase progettuale complessiva, in base ai fondi disponibili, possiamo già partire con l’apertura di una prima area verde che sarà messa a disposizione della città, grazie anche alle interlocuzioni avviate con il Provveditorato che ha consegnato al Comune l’area cosi da poterla valorizzare e restituire alla fruizione pubblica”.

“Questo nuovo anno parte con un’importante notizia per il Comitato Parco del Castello di Bari – commenta Andrea Guarnieri Calò Carducci, presidente del comitato -. Dopo anni di stallo, finalmente il Comune avvia concretamente la realizzazione del parco con il primo step che prevede l’apertura al pubblico di una parte del giardino del Provveditorato OO.PP. Un’altra importante notizia è la convocazione formale del Comitato alla conferenza di servizi che sancirà l’avvio dei lavori di adeguamento del giardino all’uso pubblico. Come detto, si tratta del primo step ma ora, con il recente finanziamento dell’intero progetto, sarà possibile riprendere gli incontri tecnici previsti dal protocollo di intesa, sottoscritto tra Comitato e Comune, per avviare le successive fasi di progettazione del grande Parco del Castello, così come disegnato dal suo ideatore l’architetto Arturo Cucciolla”.

Foto repertorio