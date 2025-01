Bari, protestano i lavoratori: “Diritti non rispettati”

Incrociano le braccia i lavoratori e le lavoratrici di Calzedonia, in particolare dell’outlet presente nel centro commerciale di Bari Max. “Siamo oramai alla terza giornata di sciopero – scrivono – per la violazione di diritti dei nostri iscritti, presi in giro da quasi un anno da trattative aziendali per un riconoscimento di molti diritti contrattuali ancora violati. Il rinnovo dei contratti non è solo la retribuzione ma anche il rispetto sacrosanto dei tempi di vita-lavoro delle nostre iscritte mamme e lavoratrici!” “La 𝗨𝗜𝗟𝗧𝗨𝗖𝗦 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮 – dichiarano in una nota – è sempre al loro fianco e procederà in questa battaglia perché nessuno potrà mai calpestare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici”.