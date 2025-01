Cyber Crime, in Puglia diminuiscono alcuni reati

Sicurezza cibernetica, contrasto alla pedopornografia e molto altro. Sono solo alcune delle sfide affrontate dalla polizia postale nel 2024. È quanto emerso dal report diffuso nella giornata di oggi dal quale emerge un impegno trasversale nella tutela dei minori, nella lotta al crimine finanziario online, nel contrasto al cyberterrorismo e nella salvaguardia delle infrastrutture critiche informatizzate, pilastri strategici per il Paese con una riduzione di alcuni fenomeni illeciti in Puglia rispetto al 2023.

In particolare, in Puglia, per quanto riguarda la pedopornografia e l’adescamento online, il numero di persone indagate è sceso da 13 a 8, mentre gli spazi virtuali con contenuti illeciti individuati sono passati da 175 a 91. La quantità di materiale sequestrato, misurata in gigabyte, ha raggiunto quota 1.208, confermando un impegno costante nel contrasto a questo grave reato. Nel settore del cyberbullismo, i casi trattati hanno mostrato una flessione significativa, passando da 7 nel 2023 a 2 nel 2024. Le vittime rientravano nelle fasce d’età 10-13 e 14-17 anni, senza segnalazioni per i bambini tra 0 e 9 anni.

In ambito computer crime, gli attacchi informatici rilevati per accessi abusivi a sistemi informatici (hacking) sono leggermente diminuiti, da 404 a 399 casi. Tuttavia, le persone indagate sono calate drasticamente, passando da 6 a 1. Il financial cybercrime ha visto una diminuzione dei casi di truffe online da 840 a 803, con una particolare incidenza sulle vittime over 65, che hanno rappresentato 109 episodi. Anche le persone indagate in questo ambito sono diminuite, passando da 149 a 131. Le frodi online hanno subito una riduzione più marcata, scendendo da 733 a 447 casi, con un calo delle persone indagate da 50 a 42. In relazione al cyberterrorismo, i casi trattati sono rimasti stabili con un episodio sia nel 2023 che nel 2024. Tuttavia, le persone indagate in questo settore sono aumentate sensibilmente, passando da 1 a 5. Nel complesso, i dati del 2024 mostrano una flessione in alcuni reati, ma confermano la centralità delle attività di contrasto, prevenzione e investigazione condotte dalla Polizia Postale per garantire la sicurezza cibernetica e la protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Con una rete di 100 uffici territoriali, coordinati dal Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica all’interno della Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica, l’ente si pone al centro delle azioni di investigazione tecnologica e delle scienze forensi. Le attività hanno visto protagonisti i Centri specializzati come il CNAIPIC, incaricato della protezione delle infrastrutture critiche nazionali, e il CNCPO, impegnato nel contrasto alla pedopornografia online. In particolare, il CNCPO ha coordinato oltre 2.800 indagini, con 144 arresti e 1.028 denunce, analizzando oltre 42.000 siti web, di cui 2.775 sono stati inseriti nella black list per contenuti illeciti. Inoltre, sono stati trattati più di 300 casi di cyberbullismo, con un incremento tra le fasce d’età più giovani.

La Puglia, con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bari e le sue sezioni operative a Brindisi, Lecce, Foggia e Taranto, è stata protagonista di operazioni mirate contro la pedopornografia online, il financial cybercrime e i fenomeni terroristici digitali. Tra i risultati più significativi figurano arresti per sextortion, il rintracciamento di autori di imbrattamenti pubblici e interventi oltre i confini regionali. Parallelamente, il Centro pugliese ha promosso 129 eventi formativi, raggiungendo oltre 21.000 persone con sessioni educative sui rischi del web, il cyberbullismo e le frodi informatiche.

Sul fronte della protezione delle infrastrutture critiche, il CNAIPIC ha gestito circa 12.000 attacchi informatici significativi, emettendo oltre 59.000 allerte preventive. Le attività hanno incluso la gestione di eventi di sicurezza legati al G7 svoltosi in Puglia e la collaborazione internazionale in 63 operazioni, che hanno portato al deferimento di circa 180 individui. Gli attacchi più comuni hanno coinvolto ransomware e DDoS diretti a enti pubblici e aziende erogatrici di servizi essenziali, con un aumento delle attività di attori “state-sponsored” a causa delle tensioni geopolitiche.

Il cyberterrorismo ha rappresentato un’altra area di azione cruciale, con il monitoraggio di oltre 290.000 siti, 2.364 dei quali sono stati oscurati. Contestualmente, le truffe finanziarie online hanno registrato un incremento, con numerosi casi di phishing, vishing, smishing e frodi legate al falso trading online. Il ricorso alle criptovalute ha reso necessario un potenziamento delle competenze investigative per tracciare transazioni e identificare i responsabili.

La prevenzione e l’educazione sono state altrettanto fondamentali, come dimostrano le attività del Commissariato di P.S. Online, che ha ricevuto circa tre milioni di visite e oltre 82.000 segnalazioni, gestendo reati come spoofing, smishing e sextortion. Campagne come “Una vita da social” e “Cuori Connessi” hanno coinvolto scuole e comunità per sensibilizzare i giovani sui pericoli della rete e promuovere comportamenti sicuri. Nel complesso, il 2024 ha visto un rafforzamento della capacità della Polizia Postale di proteggere cittadini e istituzioni, consolidando il suo ruolo come baluardo della sicurezza cibernetica in un contesto sempre più interconnesso e vulnerabile.

Foto freepik