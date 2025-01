Meteo, in arrivo il ciclone dell’Epifania con pioggia e vento

Ancora pochi giorni di sole in Italia dove nei prossimi giorni è previsto l’arrivo del “Ciclone dell’Epifania”. Secondo le previsioni di iL.Meteo.it, nonostante il predominio del bel tempo, qualche disturbo atmosferico è atteso tra Calabria e Sicilia. La situazione cambierà rapidamente già domani, 5 gennaio con una nuova perturbazione che inizierà a influenzare il Paese, portando nuvolosità più consistente e le prime piogge.

In particolare, nella giornata di domani, le precipitazioni interesseranno sin dal mattino regioni come Valle d’Aosta, Liguria, Toscana e alcune aree della Calabria. Nel pomeriggio, le piogge si estenderanno a Friuli Venezia Giulia, Lombardia e altre zone del Nord-Ovest. Il peggioramento più significativo arriverà tra il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, e martedì 7 gennaio, con l’ingresso del cosiddetto “Ciclone della Befana”. Il 6 gennaio saranno coinvolte principalmente le regioni del Nord-Ovest e la Toscana, ma le piogge si estenderanno progressivamente al resto del Paese nel corso della serata.

La giornata di martedì 7 gennaio sarà caratterizzata da fenomeni particolarmente intensi al Nord e lungo il versante tirrenico, proprio in concomitanza con il ritorno al lavoro e a scuola per milioni di italiani. Salvo il capoluogo pugliese dove, almeno per la giornata di domani, domenica 5 gennaio, non è prevista pioggia. Al contrario il cielo sarà soleggiato. Un lieve peggioramento però interesserà Bari nelle giornate successive che saranno all’insegna del freddo e delle nuvole.