PFOA oltre limiti legge, richiamato lotto vongole dai banchi

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo precauzionale di un lotto di vongole del Pacifico cotte e sgusciate surgelate a marchio Coralfish. L’allerta, pubblicata sul portale ufficiale dedicato agli avvisi dei prodotti non conformi, segnala la presenza di acido perfluoroottanoico (PFOA) oltre i limiti consentiti dalla normativa, con un potenziale rischio chimico per la salute dei consumatori.

Il prodotto interessato è confezionato in buste termosaldate da 800 grammi, con il numero di lotto VN121IV367BL e scadenza fissata al 30 giugno 2026. Le vongole richiamate, distribuite in Italia dalla società Panapesca SpA, sono state prodotte dall’azienda vietnamita Ngoc Ha Co. Ltd. Food Processing and Trading, presso lo stabilimento situato a Hoi Hamlet, nel villaggio di Kim Son, distretto di Chau Thanh, provincia di Tien Giang.

Il PFOA, classificato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro come possibilmente cancerogeno per l’uomo (classe 2B), è una sostanza chimica utilizzata in diversi processi industriali e presente in numerosi prodotti di uso quotidiano. Questa sostanza è nota per la sua persistenza nell’ambiente e nell’organismo, dove può accumularsi nel tempo, causando potenziali effetti dannosi per la salute, inclusi rischi oncologici. Dal 4 luglio 2020, a seguito di studi condotti dall’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), sono in vigore restrizioni sulla produzione e commercializzazione del PFOA e dei composti correlati.

Foto screen pdf richiamo Ministero