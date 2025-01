Rapina diversamente abile, arrestato 21enne nel Brindisino

Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato a Fasano, in provincia di Brindisi, in quanto accusato di essere il presunto autore di una rapina ai danni di un uomo di 53 anni con disabilità. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri. Ad intervenire è stato il comandante della stazione locale dei carabinieri, che, libero dal servizio, ha sentito le urla della vittima trovata a terra e dolorante. Il 53enne ha raccontato che il giovane l’aveva minacciato, strattonato e derubato del borsello, indicando la direzione in cui il rapinatore era fuggito.

Il carabiniere si è così lanciato all’inseguimento del sospetto, riuscendo a bloccarlo mentre correva per le vie del centro. Durante la perquisizione, il 21enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato trovato in possesso di un coltello e della refurtiva. Il giovane è stato arrestato e trasferito in carcere, in attesa di ulteriori accertamenti. L’intervento del comandante ha permesso di assicurare alla giustizia il presunto responsabile e di restituire il maltolto alla vittima.