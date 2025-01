Turismo, dalla tradizione al cinema: ecco Massafra

Tradizione, storia e paesaggi mozzafiato. Siamo a Massafra, in provincia di Taranto, una città che sorprende per il mix tra modernità e antico. Questa località, spesso considerata un punto di passaggio verso la celebre Matera, merita di essere esplorata per le sue caratteristiche uniche e il suo fascino autentico.

Il centro storico: tra vicoli e gravine



Il cuore antico di Massafra è un labirinto di vicoli stretti e scalinate, costruito su due gravine principali: la Gravina San Marco e la Gravina della Madonna della Scala. Passeggiare tra queste strade è come fare un viaggio nel tempo. Le case, apparentemente disomogenee, e la pavimentazione variegata riflettono la storia stratificata di questa città. La Gravina San Marco, in particolare, affascina per le sue pareti rocciose, dove si possono ammirare grotte scavate nella pietra, un tempo rifugio per i monaci bizantini. Attraverso il Ponte Garibaldi si accede alla città vecchia, che ospita tesori come la Chiesa dei Santi Medici, famosa per la sua posizione panoramica e le origini legate alla “grotta della salute”.

Tra arte e cinema



Massafra custodisce un legame speciale con il mondo del cinema: Pier Paolo Pasolini scelse questa cittadina per alcune riprese del suo film “Il vangelo secondo Matteo”, riconoscendo nei suoi paesaggi una somiglianza con la Nazareth biblica. Ancora oggi, un murale dedicato al regista celebra questo legame. Il Castello Medievale, che domina il panorama, ospita oggi una biblioteca ed è uno dei simboli della città. Spostandosi verso la parte moderna, si trova la Chiesa di San Lorenzo Martire, il duomo cittadino, con le sue imponenti colonne e la maestosità che caratterizza l’architettura religiosa pugliese.

La Gravina della Madonna della Scala: natura e spiritualità



Un’altra tappa imperdibile è la Gravina della Madonna della Scala, situata a pochi minuti dal centro storico. Attraverso una lunga scalinata di 125 gradini, si può scendere nella gravina e ammirare le piccole chiese rupestri incastonate nella roccia. Il Santuario della Madonna della Scala, costruito nel XVIII secolo, è un luogo che unisce spiritualità e bellezza naturale. Da qui partono le visite guidate alla scoperta della Farmacia del Mago Greguro, un’antica caverna che testimonia la conoscenza delle erbe e dei rimedi naturali nell’anno Mille. Sebbene l’accesso sia vincolato alla disponibilità di guide, l’esperienza promette di essere unica e suggestiva.

Consigli pratici e cucina locale



Il soggiorno a Massafra può essere un’ottima occasione per apprezzare l’ospitalità pugliese. Gli alloggi, spesso moderni e ben curati, offrono un piacevole contrasto con il carattere antico della città. Per chi desidera gustare i sapori locali, i ristoranti del centro propongono una cucina ricca di antipasti, specialità a base di pesce e prodotti tipici pugliesi.

