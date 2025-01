A Bari la terza edizione di “Professional Expo”

Sabato 18 e domenica 19 gennaio, al The Nicolaus Hotel di Bari, si terrà la terza edizione di “Professional Expo”, l’evento fieristico dedicato ai settori della fotografia, del video, dell’audio, della grafica e della stampa, organizzato da Rocco e Marco Solimine, nel quale importanti aziende provenienti da tutta Italia, con i loro brand internazionali, esporranno i loro prodotti e le proprie attività e presenteranno le ultime innovazioni tecnologiche. Questa manifestazione si rivolge non solo ai professionisti del settore ma anche agli appassionati, riunendo il mondo della fotografia classica e digitale sotto lo stesso tetto. L’obiettivo di Professional Expo è proprio quello di rispondere a un mercato che è in continua evoluzione.

All’interno del padiglione espositivo, grande circa 2mila metri quadrati, saranno ospitati distributori di attrezzature varie, con la possibilità per i visitatori di provare le ultime novità del settore per quanto riguarda le macchine fotografiche, gli obiettivi, i supporti e gli strumenti per la stampa. Oltre all’aspetto espositivo, il Professional Expo offrirà un ricco programma di attività: i partecipanti potranno prendere parte a sessioni di approfondimento tematico e visitare e ammirare set fotografici professionali. Tra gli ospiti dell’edizione 2025 ci saranno anche Simone Cioè ed Emanuele Di Mare di Crope, realtà che crea contenuti foto e video per il web, i quali gestiscono una community con oltre 6mila filmmaker e fotografi. Special guest sarà il celebre fotografo di pubblicità e moda Francesco Francia, che durante la manifestazione terrà alcuni “Tiny Workshop” fotografici professionali di circa 2 ore oltre a una serie di incontri tematici e laboratori della durata di 60 minuti, durante i quali diversi esperti approfondiranno varie tematiche, dalla fotografia al video, dalla post-produzione alla gestione del flusso di lavoro, dal marketing al digital marketing.

Durante la due giorni, pensata come momento di incontro tra aziende, professionisti e consumatori per diffondere la cultura fotografica, le imprese del settore avranno l’opportunità di presentare i loro prodotti e i loro servizi, incontrarsi e confrontarsi, seguendo i principi dell’innovazione e migliorando la sostenibilità economica. I visitatori avranno invece la possibilità di trovare prodotti innovativi, partecipare a laboratori, seminari e appuntamenti formativi.