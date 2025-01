Bari, don Angelo lascia San Sabino: andrà al Libertà

Dal 9 gennaio don Angelo Cassano lascerà dopo 22 anni la Parrocchia di San Sabino nella messa delle 19. A sostituirlo il nuovo parroco don Bernardino Palmieri. “Invece – spiega don Angelo – il mio ingresso a San Carlo Borromeo al quartiere Libertà sarà il 27 gennaio alle ore 19. Che dire? Non è semplice lasciare una comunità in cui si è vissuto con intensità impegno passione grazie a tanti di voi che ci hanno sostenuto… Tantissimi… Non finirò mai di ringraziare il Signore per l’esperienza vissuta. Ora mi preparo per un altro cammino e sono sicuro che mi sosterrete. Porto il mio cuore ed entusiasmo nella nuova parrocchia di San Carlo e nel quartiere Libertà che sento già mio. Consapevole che solo insieme potremo costruire speranza”.