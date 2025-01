Cucina, alleate della vista: in tavola le carote

Ricche di vitamine e antiossidanti, in tavola oggi portiamo le carote. Si tratta di uno degli ortaggi più versatili e amati al mondo. Con il loro sapore dolce e delicato, si prestano a infinite preparazioni culinarie e sono un concentrato di proprietà benefiche per l’organismo. Ma andiamo per gradi.

In primis, le carote sono ricche grazie all’alto contenuto di beta-carotene, precursore della vitamina A, contribuiscono alla salute della vista, della pelle e del sistema immunitario. Inoltre, i carotenoidi presenti nelle carote aiutano a combattere lo stress ossidativo e a ridurre il rischio di malattie croniche. Ma non è finita qui. Le carote, oltre ad avere un basso apporto calorico e un buon contenuto di acqua favoriscono la digestione e aiutano a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola.

Carote speziate al forno



Lava e pela le carote. Tagliale a bastoncini uniformi, simili a patatine fritte.In una ciotola, mescola l’olio con la paprika, il cumino, il sale e il pepe. Aggiungi il peperoncino se ti piace un tocco piccante. Versa le carote nella ciotola e mescolale bene per distribuirle uniformemente con il condimento. Disponi i bastoncini su una teglia foderata con carta forno, avendo cura che non si sovrappongano. Cuoci in forno preriscaldato a 200°C per circa 25-30 minuti, girandole a metà cottura. Devono risultare dorate e leggermente croccanti. Servi calde, spolverate con prezzemolo fresco.

Vellutata di carote e zenzero



Pela e taglia le carote e la patata a pezzetti. Affetta la cipolla. In una pentola, scalda l’olio e soffriggi leggermente la cipolla fino a renderla trasparente. Aggiungi le carote, la patata e lo zenzero grattugiato. Fai rosolare per qualche minuto, mescolando spesso. Versa il brodo vegetale caldo fino a coprire le verdure. Porta a ebollizione, poi abbassa la fiamma e lascia cuocere per 20-25 minuti, finché le verdure non saranno morbide. Frulla il tutto con un frullatore a immersione fino a ottenere una consistenza cremosa. Se la vellutata è troppo densa, aggiungi altro brodo caldo. Aggiusta di sale e pepe, poi servi calda, completando con un cucchiaio di yogurt greco o panna acida e qualche seme di zucca per un tocco croccante.