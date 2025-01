Divampa incendio vicino al centro commerciale a Casamassima

Un incendio è divampato nel pomeriggio a ridosso del parco commerciale di Casamassima, in provincia di Bari. Le fiamme sarebbero state provocate dallo scoppio di alcuni petardi lanciati forse da alcuni ragazzini, all’interno di un compattatore per carta e cartoni. Nessuno è rimasto ferito né intossicato, e ora la situazione è sotto controllo.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che stanno acquisendo le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili.