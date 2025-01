Lavori sulle condotte idriche, rubinetti a secco a Modugno

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi funzionali all’esecuzione dei lavori previsti nel Progetto del Comune di Modugno “PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1: Investimenti in Progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – Rifunzionalizzazione di aree pubbliche mediante interventi di rifacimento delle reti tecnologiche e della basolatura del centro storico”. Gli interventi riguardano la manutenzione straordinaria della condotta di via Corsica di alimentazione alla rete idrica a servizio dell’abitato di Modugno (BA).

Annunci

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica l’8 gennaio 2025 nelle seguenti vie del Comune di Modugno (BA): via Romita, via Corsica, via Portello, via Manzoni, via Saliani, via Alfonsi, via Vergini, via De Iannatio e via San Giovanni Battista. La sospensione avrà la durata di 7 ore, a partire dalle ore 9:00 con ripristino alle ore 16:00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.