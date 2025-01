Bari, nella fontana di piazza Garibaldi anche una pistola a salve

Luigi Cipriani (segretario politico) e Antonio De Cicco (segretario Cittadino) del Movimento Politico Riprendiamoci il Futuro denunciano il grave stato di degrado e abbandono in cui versa la storica fontana in piazza Garibaldi.

“Si precisa che la ex bella fontana, grazie all’indifferenza di questa amministrazione, è solo un lontano ricordo. Ogni ulteriore commento è superfluo”, commentano. Oltre ai rifiuti nella fontana si intravede anche una pistola che sembra a salve.