Epifania a Bari, tra shopping e appuntamenti in piazza Umberto

Una Epifania tra shopping e ultimi eventi delle festività natalizie. Oggi centri commerciali e negozi aperti, in occasione del lungo fine settimana dedicato ai saldi, partiti sabato 4 gennaio. Si attende il tutto esaurito negli ipermercati e nel Murattiano: il Comune ha attivato, in via straordinaria, per la giornata di oggi le navette del park and ride per cercare di ridurre il flusso di auto.

Annunci

Oggi è l’ultimo giorno del villaggio di piazza Umberto. Diverse le attività in programma, dai laboratori natalizi per creare decorazioni con gli elfi ai giochi animati fino alla baby dance e al mini musical. Insomma una giornata all’insegna dello shopping e del divertimento e intrattenimento per i più piccoli.

Diversi gli appuntamenti anche nei municipi: a Bari Vecchia, in piazza Federico II, alle 11.00, The Good Ole Boys, una rock’n’roll band con un repertorio che spazia dagli anni ’50 e ’60, farà scatenare tutti con i suoi successi senza tempo. A Torre a Mare, in piazza della Torre, alle 17.30, va in scena “Cuore Matto-spettacolo in aria!” (Cordata F.O.R.) , uno spettacolo di circo/teatro in aria che esplora le fasi dell’amore attraverso acrobazie mozzafiato. Selvaggia Mezzapesa, con la sua straordinaria abilità, guiderà il pubblico in un viaggio poetico e emozionante. A seguire, il Fakiro Nirname porta il suo spettacolo di fuoco, vetri e chiodi, ispirato alla tradizione indiana. Infine, ritorna il Duo Almond con lo spettacolo “Chest”.

Alle 19 lo spettacolo di Gianni Ciardo “Felice e contento” al teatro Di Cagno (ingresso con biglietto gratuito già sold out). Fino ad oggi è ancora possibile visitare la mostra-concorso di presepi allestita nella chiesa di Sant’Agostino, a Carbonara, realizzati dai cittadini, dalle associazioni del territorio e dalle scuole e suddivisi in due categorie: tradizionali (per cittadini e associazioni del territorio) e innovativi sul tema “La pace tra popoli” (per alunni delle scuole del Municipio IV). Ultimo giorno anche per la mostra fotografica storica, che ripropone i cambiamenti culturali avvenuti nel corso degli ultimi decenni, grazie alla disponibilità del fotografo locale Salvatore Tau, allestita nel Castello di Ceglie del Campo. Infine nel quinto municipio, in piazza Bellini, dalle 9 alle 13 calze per tutti i bambini con “La Befana a Palese… insieme”, evento organizzato dall’associazione Insieme, con caldarroste e intrattenimento. Alle 10 per le strade del Municipio “La Befana vien di giorno”, leccornie per tutti bambini distribuite dalla Befana in giro per il territorio.

Da domani riaprono le scuole e si procederà con lo smontaggio delle strutture di piazza Umberto.