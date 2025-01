Il film di Rubini su Leopardi arriva in tv: set in Puglia

Presentato in anteprima all’ultima edizione della Mostra D’Arte Cinematografica di Venezia, “Leopardi. Il poeta dell’infinito” di Sergio Rubini andrà in onda in due puntante su Rai 1 martedì 7 e mercoledì 8 gennaio. Dopo il successo di critica e pubblico dei “Fratelli De Filippo”, l’autore pugliese torna in prima serata su Rai 1 con il racconto, lontano dai soliti cliché, di un altro grandissimo intellettuale italiano: protagonisti del racconto saranno, infatti, la vita di Giacomo Leopardi e la mappa sterminata dei temi che ha attraversato con sguardo disincantato e forza utopica.

Scritto da Sergio Rubini, Carla Cavalluzzi e Angelo Pasquini, “Leopardi. Il poeta dell’infinito” ha come interpreti Leonardo Maltese (Giacomo Leopardi), Cristiano Caccamo (Antonio Ranieri), Giusy Buscemi (Fanny Targioni Tozzetti), Alessio Boni, Fausto Russo Alesi, Alessandro Preziosi, Valentina Cervi, Bruno Orlando, Serena Iansiti, Emma Fasano, Maria Vittoria Dallasta, Andrea Pennacchi e Roberta Lista.

Ancora una volta, il regista e attore nativo di Grumo Appula ha scelto la Puglia per alcune delle sequenze più emblematiche di questo suo ultimo lavoro. In particolare, nelle 3 settimane di riprese in Puglia, a Taranto e a Martina Franca sono state girate scene ambientate nella Napoli di inizio Ottocento, nel Museo Civico Romanazzi Carducci di Putignano è stata ricostruita la residenza dell’amico di Leopardi Antonio Ranieri, la Tipografia Portoghese di Altamura è diventata una tipografia fiorentina e una tipografia milanese e, infine, la spiaggia di Vignanotica (Mattinata) è diventata lo sfondo di alcune delle sequenze oniriche più significative di tutta l’opera.

“Leopardi. Il poeta dell’infinito” è una produzione IBC Movie con Rai Fiction e Rai Com e con il sostegno dell’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia.