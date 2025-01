A Orsara continui atti di vandalismo: il sindaco pronto alla denuncia

Da giorni il piccolo comune di Orsara di Puglia, in provincia di Foggia, registra atti di vandalismo ai danni di strutture pubbliche. E il sindaco Mario Simonelli ha deciso di sporgere denuncia contro ignoti. Recinzioni divelte, specchi per la sicurezza stradale infranti, e strutture del parco giochi danneggiate sono alcuni dei problemi che il Comune sta affrontando. “Oggi – dice il primo cittadino – mi recherò dai carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti. C’è preoccupazione ma anche rabbia. L’ultimo atto vandalico in ordine di tempo riguarda una recinzione che è stata divelta e abbattuta. Prima ancora, sono stati infranti degli specchi stradali e ignoti si sono accaniti sui giochi di parco San Mauro”.

“Sono gesti – prosegue – che non possiamo minimizzare e derubricare come ragazzate perché, oltre a rivelare disprezzo per la cosa pubblica, arrecano danni i cui costi ricadono su tutta la comunità, senza considerare il rischio di certe azioni anche per l’incolumità di chi li compie e di tutti gli altri cittadini”. Il sindaco rivolge infine un appello alla cittadinanza “affinché collabori nel supportare l’azione delle forze dell’ordine”.