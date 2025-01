Bari, la disavventura di alcuni turisti: “Poche info sui mezzi”

“Bari? Città di mare bellissima, ma in alcune zone ci sono poche informazioni in merito ai mezzi per raggiungere l’aeroporto. Abbiamo rischiato di perdere il volo”. A raccontarlo sono due turisti che, durante le vacanze natalizie, hanno passato alcune giornate a Bari, pernottando a Santo Spirito. Tutto è filato liscio, se non fosse che, hanno evidenziato “nei giorni di festa, ci sono pochi mezzi e il 26 dicembre (giornata festiva che cadeva di domenica, ndr), abbiamo avuto difficoltà a trovare mezzi o modalità per chiamare i taxi”.

I turisti, un gruppo di giovani, ha cercato soluzioni, trovando risposte solo nella solidarietà di alcuni cittadini del posto. “Purtroppo il 26 dicembre, intorno all’ora di pranzo, non è stato facile trovare luoghi che dessero informazioni specifiche sui mezzi. Per fortuna abbiamo incontrato alcuni cittadini che sapevano parlare inglese e ci hanno spiegato sia dove erano le fermate, facendoci notare che il servizio nei festivi è ridotto, sia quali mezzi prendere e come chiamare eventualmente i taxi, di cui in zona non c’era ombra. Se non fosse stato per loro forse non ce l’avremmo fatta, non c’è nemmeno un cartello che specifichi informazioni di questo tipo o info point per turisti a Santo Spirito”, hanno concluso.

Non è la prima volta che i turisti lamentano disagi per via dei servizi e dei mezzi di trasporto, solo questa estate alcuni avevano denunciato la presenza di pochi taxi. Ma non solo, in passato alcuni si sono lamentati anche dei pochi bagni pubblici e, in alcuni casi, sporchi.

Foto repertorio