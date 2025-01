Bari, nel Municipio 1 una commissione speciale sul decentramento

Si è insediata in mattinata, nel Municipio 1, una commissione speciale sul Decentramento amministrativo fortemente voluta dalla presidente Annamaria Ferretti e sostenuta dall’intero Consiglio, che ha eletto presidente la consigliera Laura Lieggi (PD) e vice presidente Mario Coccioli (Progetto Bari). Lo rende noto il Comune di Bari.

“Il percorso che comincia oggi – ha dichiarato Annamaria Ferretti – è finalizzato alla costruzione di un processo partecipativo su un tema complesso, che consiste nell’elaborazione di una proposta di modifica dell’attuale Regolamento dei Municipi. La scelta di indirizzare la commissione speciale su questo programma di lavoro pone le basi per il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi che insieme alle altre quattro presidenti ho condiviso con il sindaco Vito Leccese a inizio mandato, nel solco della valorizzazione di autonomia, deleghe, competenze e responsabilità dei cinque Municipi. L’attuazione di questo processo non è più rinviabile per la città di Bari, perché i portatori delle esigenze e dei bisogni delle comunità territoriali devono poter agire autonomamente e integrarsi contestualmente ai processi decisionali centrali. Siamo in una storia nuova”.

“Onorata di presiedere questa commissione, che si propone di esplorare e implementare strategie per rafforzare l’autonomia dei Municipi basandosi sulla Costituzione italiana e normative quali la legge 142/1990 e il Testo Unico degli Enti Locali – aggiunge la Laura Lieggi”. In Puglia, la legge regionale n. 21 del 2006 supporta il decentramento, promuovendo la collaborazione tra Comuni. Città come Milano, Bologna e Torino sono esempi di buone pratiche, con una maggiore partecipazione cittadina e una gestione efficiente dei servizi locali. L’istituzione di una commissione speciale sul tema rappresenta un passo significativo verso una governance autonoma e partecipativa, incoraggiando la collaborazione tra Municipi, Comune e Regione per una gestione integrata e rispondente alle esigenze locali.