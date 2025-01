Bari, ripulita la fontana di piazza Garibaldi: “Ma ancora rotta”

È stata ripulita la fontana di piazza Garibaldi. Solo poche ore fa la denuncia del Movimento Politico Riprendiamoci il Futuro che aveva segnalato le condizioni in cui si ritrovava la stessa dove era addirittura presente una pistola a salve. Resta alta l’allerta però in merito al degrado. La fontana, sebbene sia stata ripulita, risulta ancora non funzionante con il rischio che possa presto tornare ad essere ricettacolo di rifiuti.

“Solo poche ore dalla denuncia la fontana- discarica è stata pulita e sanificata – evidenziano dal movimento Riprendiamoci il Futuro – ma il degrado persiste perché la fontana è spenta e presto potrebbe tornare ad essere una discarica a cielo aperto. Noi non ci arrendiamo e continueremo a lottare contro il degrado”, concludono.