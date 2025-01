Cane legato e trascinato dall’auto, orrore a Cassano

Legato all’auto e trascinato per metri. È quanto accaduto ad un cane. L’episodio risale ad alcuni giorni fa ed è avvenuto a Cassano delle Murge per mano di due individui, padre e figlio che in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini che hanno allertato subito le autorità raccontando quanto stava accadendo, sono stati denunciati. Sul caso sono intervenuti in tanti, tra questi anche LNDC Animal Protection che ha voluto rimarcare l’importanza di non voltarsi dall’altra parte davanti a casi si maltrattamento.

“LNDC Animal Protection – si legge sui social – condanna con fermezza l’episodio avvenuto a Cassano delle Murge dove un cane è stato legato a una macchina e trascinato per metri. Grazie alla segnalazione tempestiva di alcuni cittadini, le forze dell’ordine sono intervenute salvando l’animale, che ora è affidato alle cure veterinarie. Ancora una volta, questo episodio dimostra quanto sia fondamentale non voltarsi dall’altra parte davanti a casi di maltrattamento. Solo denunciando possiamo fermare simili atrocità e chiedere giustizia per le vittime innocenti. LNDC seguirà da vicino la vicenda affinché i responsabili rispondano delle loro azioni. Gli animali non sono oggetti, ma esseri senzienti che meritano rispetto e protezione”, concludono. Il cucciolo è ora affidato alle cure veterinarie. I due, padre e figlio, secondo quanto emerso, sarebbero stati ascoltati dagli inquirenti senza però spiegare le motivazioni del gesto.

Foto Facebook