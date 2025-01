Centenario dello Scacchi, la lettera: “Due presidi non invitati”

“Cent’anni… meno trenta”. Inizia così una lettera “aperta” inviata dall’ex preside dello Scacchi, Giovanni Magistrale, in merito al mancato invito alle celebrazioni per i 100 anni dello storico liceo scientifico. Qui di seguito il testo:

“E’ con molta fatica e reticenza che rompo il silenzio durato oltre quattro anni sulla scuola che ho diretto per 11 anni fino all’agosto 2020, ma le circostanze legate al Centenario e la necessità di fugare dubbi ed equivoci incresciosi mi costringono a farlo.

Il 17 dicembre scorso, con una cerimonia tenuta prima presso il Kursaal Santalucia, poi nella sede della scuola, si è celebrato il centenario del prestigioso Liceo Scientifico Statale “Arcangelo Scacchi” di Bari. Alla cerimonia non erano presenti i due soli dirigenti ancora in vita, salvo quella in carica, e cioè Giovanni Magistrale, che ha diretto il Liceo per 11 anni, ed Emanuele Stellacci, che lo ha diretto prima di lui per ben 20 anni. Un’assenza dovuta al semplice fatto che essi non sono stati invitati né a presenziare,

né, tantomeno, a portare la testimonianza del loro periodo di dirigenza, della crescita del liceo in quegli anni, dei progetti straordinari, delle prestigiose partnership nazionali e internazionali, dei primati Ocse-Pisa di livello internazionale conseguiti durante il loro periodo di dirigenza e di tanto altro ancora. Né risulta che vi sia stata fatta menzione alcuna. Cent’anni meno 31 insomma.

Lo sgarbo istituzionale, per quanto grave, non sarebbe valso a interrompere il silenzio, se ad esso non si fosse accompagnata la voce, messa in circolo e lasciata correre, che l’assenza dei due ex dirigenti fosse dovuta alla volontà degli assenti di declinare l’invito, per chissà quali ragioni. Poiché questa sarebbe stata un’offesa nei confronti dei presenti, a cominciare dai valorosi docenti che hanno fatto grande il liceo, nonché degli studenti e dei loro genitori, e infine delle autorità politiche e scolastiche, si è reso necessario ristabilire la verità dei fatti.

Non sappiamo se lo sgarbo sia stato frutto di leggerezza e “dimenticanza” oppure di scelta volontaria, come lascerebbe intendere una certa tendenza alla cancellazione del recente passato, una sorta di damnatio memoriae che si è palesata anche nella eliminazione del vecchio sito web dello Scacchi, uno dei siti scolastici più completi e accessibili, pieno di storia, didattica, progetti, documentazione, pubblicazioni, atti, che non risulta più consultabile, senza che nessuno si sia preso la briga di trasferire la ricca documentazione nel nuovo sito. Vedremo se la cancellazione si ripeterà nella prossima pubblicazione dedicata al centenario. Con rammarico e tristezza, tanto dovevo ad onor del vero”.