Lavori su tratta Pescara-Foggia, modifiche a circolazione treni

Dal 15 al 24 gennaio saranno effettuati importanti lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea ferroviaria Pescara-Foggia, nel tratto compreso tra San Vito (CH) e San Severo (FG). Gli interventi, che rappresentano la seconda fase di un piano mirato a migliorare la qualità del servizio e la regolarità della circolazione, comporteranno modifiche significative alla circolazione dei treni Frecciarossa, Intercity e Regionali, con deviazioni, limitazioni di percorso, cancellazioni e l’attivazione di corse sostitutive con autobus.

I treni Frecciarossa che collegano le principali città del Nord Italia, come Torino, Milano e Venezia, con il Sud, subiranno numerose variazioni. Alcuni saranno cancellati lungo tutta la tratta, mentre altri saranno limitati alle stazioni di Ancona o Pescara. Per alcuni collegamenti partiranno direttamente da queste città, adattando il loro percorso alle necessità imposte dai lavori. Anche i treni Intercity delle tratte tra Bolzano, Milano, Bologna e il Sud Italia vedranno modifiche. Saranno cancellate alcune tratte, in particolare tra Pescara e San Severo o tra Pescara e Bari/Lecce, con servizi sostitutivi garantiti da autobus. Per i treni Intercity Notte tra Milano e Lecce, invece, le modifiche prevedono variazioni di percorso e cancellazioni di fermate intermedie tra Bologna e Foggia, con conseguenti cambiamenti d’orario.

I treni regionali subiranno importanti limitazioni, specialmente tra Pescara, Vasto S. Salvo e Termoli, dove le corse saranno cancellate nella tratta tra San Vito Lanciano e Termoli, e sostituite da autobus. Lo stesso accadrà per i collegamenti regionali tra Termoli e Foggia, mentre alcune corse specifiche, come il treno R19784 del 24 gennaio, saranno cancellate con autobus sostitutivi previsti. Modifiche orarie riguarderanno anche i treni Bari-Foggia, come il 4306, il 4322 e il 4324, oltre ad altri treni sulla tratta Brindisi-Taranto e Bari-Lecce. “I tempi di percorrenza degli autobus sostitutivi – fa sapere Trenitalia – potrebbero essere più lunghi del normale a causa del traffico stradale, e la disponibilità di posti potrebbe risultare inferiore rispetto ai treni. Si raccomanda, quindi, di pianificare con attenzione il proprio viaggio. Tutti i canali di vendita dei biglietti sono stati aggiornati per riflettere queste variazioni”.

