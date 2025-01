Natale “prorogato” a Bari, luminarie accese fino al 2 febbraio

Il Natale non vuole finire a Bari. L’amministrazione comunale rende noto infatti che tutti gli allestimenti luminosi allestiti a cura del Comune e lungo le principali vie dello shopping cittadino e nella città vecchia in occasione delle festività natalizie resteranno attivi fino al 2 febbraio, festa della Candelora.

“Questa scelta è il nostro piccolo contributo per mantenere alta l’attrattività della città in concomitanza con la stagione dei saldi invernali – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli – in queste settimane abbiamo registrato un discreto afflusso di persone che scelgono Bari per trascorrere il proprio tempo libero o effettuare acquisti. Vogliamo provare a mantenere questo trend in attesa di comunicare il prossimo programma di iniziative per la stagione primaverile, che vedrà la città di Bari ancora una volta protagonista di nuove iniziative pensate per favorire l’attrazione turistica”, ha concluso.