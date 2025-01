Neonato trovato morto a Bari nella culla termica, domani l’autopsia

È stata disposta per mercoledì l’autopsia sul neonato trovato senza vita nella culla termica della chiesa di San GIovanni Battista a Poggiofranco lo scorso 2 gennaio.

Lo scorso 5 gennaio il parroco della chiesa, don Antonio Ruccia, è stato sentito dagli inquirenti come persona informata sui fatti. Sin dal giorno del ritrovamento, il sacerdote, che si trovava fuori Bari, ha affermato che il suo cellulare non aveva squillato per segnalare la presenza del neonato. Ed è proprio sul sistema di allarme che ci concentrano le indagini coordinate dalla Procura di Bari.