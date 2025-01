Scontro tra auto e tir sulla A14 a Nord di Bari, due feriti gravi

È di due feriti gravi il bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata lungo l’autostrada A14, tra Andria e Trani, in direzione Pescara. L’incidente ha coinvolto un tir e un’auto, che si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio sono stati i passeggeri dell’utilitaria, soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice rosso all’ospedale Bonomo di Andria. Il conducente del tir è rimasto illeso.

In seguito all’incidente, il tratto autostradale è stato chiuso al traffico, causando una coda di circa quattro chilometri. Autostrade per l’Italia ha diffuso un avviso per i viaggiatori diretti verso Pescara, indicando di uscire obbligatoriamente alla stazione di Trani, percorrere la provinciale 238 di Altamura verso Trani, quindi proseguire sulla statale 16 Adriatica verso Foggia e rientrare in autostrada alla stazione di Andria. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco, impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico.