Sorpreso con 13 chili di droga, arrestato 31enne nel Leccese

Un 31enne è stato arrestato lungo la statale Lecce-Brindisi per traffico di droga in quanto sorpreso a trasportare 13 chili di cocaina presumibilmente destinata al mercato del Salento. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la persona, era sotto osservazione da giorni. Durante l’operazione, condotta dagli agenti della sezione narcotici con il supporto dell’unità cinofila della polizia di frontiera di Brindisi, è stato scoperto un nascondiglio abilmente realizzato nel bagagliaio del veicolo. All’interno di un doppiofondo nascosto sotto un pannello, sono stati rinvenuti 12 panetti di cocaina, per un totale di oltre 13 chili. La droga era confezionata con nastro adesivo da imballaggio e avvolta in cellophane trasparente.

Annunci

Foto repertorio