Admo in tour, anche nel 2025 tra gli studenti della Puglia

Torna con un nuovo appuntamento, anche nel nuovo anno, il tour di Admo Puglia tra gli studenti di Puglia con gli eventi organizzati in collaborazione con le realtà studentesche MURO – Movimento Universitario Regionale Omega, OPS – Obiettivo Professioni Sanitarie, PAF – Progetto Agraria e Forestale, Studenti Per, Studenti Indipendenti, udu-link Bari, Unidea Medicina e UniVerso Studenti. Nel 2025 si riparte dal Policlinico di Bari: mercoledì 15 gennaio 2025, dalle ore 9,30 alle ore 17, giornata di sensibilizzazione con banchetto informativo presso il piano terra del Polifunzionale e sessione di prelievi propedeutici all’iscrizione al Registro Donatori Midollo Osseo presso il laboratorio di Tipizzazione Tessutale.

Annunci

“Dopo gli ottimi riscontri degli eventi organizzati a novembre e dicembre – ha commentato Maria Stea, presidente di Admo Puglia – continuiamo ad andare incontro ai ragazzi della nostra regione per informarli e per coinvolgerli in un grande movimento di solidarietà. Il nostro scopo principale è informare i ragazzi tra i 18 e i 35 anni sulla possibilità di iscriversi al registro dei possibili donatori ed eventualmente donare il midollo osseo quale unica cura per i tanti pazienti che, affetti da leucemia o altra patologia del sangue, necessitano di trapianto per sconfiggere la malattia e tornare a vivere. Il trapianto può essere fatto solo grazie ad un donatore compatibile ma tale compatibilità all’interno della propria famiglia è una variabile molto rara e quindi è quasi sempre necessario rivolgersi al registro dei donatori: solo 1 su 100.000 può essere il tipo giusto”.

Negli ultimi anni, grazie alle campagne di Admo, grazie alla testimonianza di personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport e grazie all’impegno di migliaia di volontari su tutto il territorio nazionale, non solo in Puglia, sono stati realizzati enormi passi in avanti sul piano delle iscrizioni al Registro, così come importanti sono i progressi in campo medico che rendono la donazione un processo assolutamente sicuro e per niente invasivo. Si ricorda che il midollo osseo non è il midollo spinale. L’iscrizione al Registro è possibile dai 18 ai 35 anni di età, con un peso di almeno 50 kg e in buone condizioni di salute. La donazione effettiva di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche è caratterizzata da una procedura sicura e in grado di cambiare in meglio la propria vita, oltre a salvarne una.