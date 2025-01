Bari, il porta a porta arriva a Torre a mare, San Giorgio e Sant’Anna

Parte da venerdì 10 gennaio il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta nei quartieri di Sant’Anna, San Giorgio e Torre a Mare. Una delle aree più criticate, quella dell’ingresso alla piazza del porto di Torre a Mare, che per troppo tempo ha deturpato l’accesso a uno dei luoghi più belli della nostra città, verrà eliminata. “Ho lavorato – ha commentato Lorenzo Leonetti, sindaco della notte ed ex presidente del I Municipio – per anni affinché questa situazione venisse risolta, ed è davvero una grande soddisfazione vedere che ora anche questa parte del quartiere sarà più pulita e decorosa”. Saranno 56 le postazioni stradali di cassonetti che verranno rimosse, portando un grande miglioramento per la pulizia e l’aspetto delle strade di questi quartieri”.

Annunci

A chi non ha ancora ritirato il kit per la raccolta differenziata, ricordiamo che può farlo nell’info point allestito nella sede comunale di via Monte Sei Busi 2, a Torre a Mare. Gli orari di apertura sono:

• Martedì e Giovedì: 7:30 – 13:30

• Venerdì: 13:30 – 19:30