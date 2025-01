Dai parcheggi alla pulizia: “Bari dovrebbe “copiare” Siviglia”

“A circa 2 ore e mezza di volo (diretto) da Bari si atterra a Siviglia. Una Città di 650 mila abitanti del Sud della Spagna. La Spagna non è membro del G7 –come l’Italia- e non è tra i primi Paesi più industrializzati e più avanzati del mondo. Non di meno (suo tramite) chiedo al Sindaco di Bari di utilizzare qualche fondo del bilancio comunale per trasportare qualche giorno a Valencia i dirigenti del Comune di Bari”. La proposta – provocazione è del consigliere comunale di Forza Italia, Giuseppe Carrieri che propone al Comune di Bari di copiare soprattutto:

1. Come si tiene pulitissima e ordinata una Città che ha il doppio degli abitanti di Bari e il quadruplo di turisti (3 milioni di arrivi a fronte dei 700mila arrivi di Bari);

2. Come si manutengono perfettamente strade, marciapiedi ed edifici pubblici e privati;

3. Come si regolamenta l’occupazione di suolo pubblico da parte di bar e ristoranti (vietati dehors e consentiti -sino all’01.00- solo tavoli con sedie e “funghi caloriferi” sui marciapiedi e piazze; non sulla sede stradale);

4. Come si cura magnificamente il verde urbano, malgrado temperature molto superiori alle nostre;

5. Come convivono e prosperano tranquillamente 2000 taxi (non i 300 di Bari) e centinaia di uber e ncc;

6. Come si creano parcheggi sotterranei in pieno centro (ovunque sia possibile) e aree dedicate per i monopattini, liberando cosi’ la sede stradale e la Città dalle auto e da decine di monopattini;

7. Come si elimina totalmente il commercio abusivo stradale e i venditori ambulanti, rendendo i mercati rionali dei gioielli dove è possibile anche mangiare;

8. Come si costruiscono piste ciclabili al bordo dei marciapiedi (mai sulla carreggiata stradale);

9. Come la Polizia Local (la nostra Polizia Urbana) sia utilizzata per il presidio e la sicurezza del territorio (perfettamente attrezzata ed equipaggiata);

10. Come si valorizzano i beni artistici e i palazzi storici (all’Alcazar, il nostro Castello Svevo la fila era chilometrica….), attirando turismo di qualità e portando ricchezza.

“A Siviglia jamon, tortilla e paella sono solo l’estremo contorno di una Città pulitissima, ordinata e assolutamente sicura; dove la notte di Capodanno non sembra una notte di guerra (per i botti) o una notte di casciara (con concertoni in piazza) – continua la nota – Ecco perchè chiedo al Sindaco di Bari (Città del Sud del settimo Paese più industrializzato del mondo e Nazione con il patrimonio artistico più importante del Pianeta), di investire qualche migliaio di euro del bilancio comunale per far visitare Siviglia ai dirigenti del Comune di Bari e delle società municipalizzate. Per poter poi copiare da una Città spagnola (non svizzera o olandese) come si rispettano veramente i Cittadini e i Turisti. E come si amministra bene una Città, facendo vivere i suoi abitanti in sicurezza, nel verde e nell’ordine. Circondati da milioni di turisti che (come me) torneranno a Siviglia non per jamon e tortilla, ma per passare qualche giorno in una Città elegante che ha valorizzato alla grande i suoi 10 (al massimo) beni culturali”.