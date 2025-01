Due corpi di clandestini nel carrello di atterraggio dell’aereo

Ancora due vittime nella fuga disperata dalla povertà. Due persone sono state trovate morte sul carrello di atterraggio di un aereo JetBlue in Florida. Il macabro ritrovamento è stato individuato durante un controllo di routine dopo il decollo del volo da New York lunedì sera 6 gennaio 2025. JetBlue ha scritto in un comunicato che l’identità dei morti rimane sconosciuta, così come il modo in cui sono entrati nell’area specifica dell’aereo. La notizia arriva due settimane dopo il ritrovamento di un corpo sul carrello di atterraggio di un aereo della United Airlines. La Federal Aviation Administration (FAA) riferisce che l’area in questione è spesso utilizzata da passeggeri illegali. Coloro che non si schiantano di solito svengono per mancanza di ossigeno o si congelano una volta che l’aereo raggiunge un’elevata quota. Ci sono stati altri casi recenti di passeggeri illegali che hanno causato gravi problemi alla sicurezza aeroportuale durante l’intensa stagione dei viaggi festivi. Una donna è salita a bordo di un aereo Delta la settimana del Ringraziamento, hanno detto le autorità, ed è riuscita a viaggiare dall’aeroporto John F. Kennedy di New York a Parigi prima di essere finalmente arrestata.

Alcune settimane dopo, un passeggero illegale ha tentato di intrufolarsi su un volo Delta in partenza dall’aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma. Il passeggero senza biglietto è stato scoperto mentre l’aereo si preparava a decollare per Honolulu. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, oltre la tragedia umana, quello che è successo indica una grave violazione della sicurezza negli aeroporti. Negli ultimi anni, diversi clandestini, tra cui adolescenti, hanno provato a fuggire nello stesso modo dai loro Paesi. Le temperature scendono a -50° tra i 9 e i 10mila metri, altitudine alla quale volano gli aerei di linea. Le custodie del carrello di atterraggio non sono né riscaldate né pressurizzate.