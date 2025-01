Entra in casa per rubare e tenta di violentare 74enne: arrestato

Un malvivente, entrato da una finestra in un’abitazione quasi certamente per commettere un furto, ha trovato all’interno una donna di 74 anni che ha prima immobilizzato e poi ha tentato di violentare. E’ accaduto a Racale, in Salento. L’anziana è stata salvata dal figlio che, entrato casualmente in casa durante i fatti, dopo essersi sincerato delle condizioni della madre, si è accorto che l’uomo stava fuggendo, lo ha inseguito e ha dato l’allarme ai carabinieri che poco dopo lo hanno individuato e arrestato.

Si tratta del 35enne di Taviano, pregiudicato. La 74enne è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli dove i medici hanno refertato una contusione al ginocchio, con una prognosi di pochi giorni. Nel frattempo, il 35enne è stato arrestato e messo ai domiciliari, come disposto dal pubblico ministero di turno. Risponde di tentata violenza sessuale e lesioni personali.