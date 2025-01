Negli aeroporti di Puglia gli sportelli automatici di BdM Banca

Rafforzare la presenza sul territorio e garantire servizi negli aeroporti pugliesi. È quanto intende fare BdM Banca che si è aggiudicata la subconcessione di cinque nuovi Atm negli scali di Bari e Brindisi di Aeroporti di Puglia, diventando così, con i suoi otto sportelli automatici, unica concessionaria nelle aree aeroportuali. “L’accordo testimonia il nostro impegno a essere sempre più punto di riferimento territoriale e ci permetterà di offrire i nostri servizi non solo ai clienti abituali, ma anche a coloro che scelgono la Puglia quale meta del proprio tempo libero e del proprio lavoro”, spiega il presidente di BdM Banca, Pasquale Casillo. L’intesa, esito della gara indetta nello scorso luglio, prevede una concessione all’istituto di credito valida per i prossimi 5 anni.

L’accordo è stato firmato con il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, secondo il quale “con la firma di questo contratto di subconcessione si dà nuova forza e impulso alla collaborazione con una banca che è espressione del territorio; riteniamo che il credito locale sia sinonimo di ricchezza e prosperità di un territorio in forte espansione economica e che, negli anni, ha dimostrato una grande dinamicità e propensione a superare i confini della nostra regione”. L’amministratore delegato di BdM Banca, Cristiano Carrus, evidenzia che “negli ultimi anni il traffico aereo della Puglia è aumentato in maniera esponenziale e per noi è fondamentale essere parte attiva di questa crescita”.