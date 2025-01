Paura in Thailandia, elefante uccide una turista

Fare il bagno con gli elefanti è considerata un’attrazione turistica di punta in Thailandia, ma ciò che sembra così idilliaco è in realtà pericoloso e di recente è costato la vita a una studentessa. Blanca Ojanguren García, una turista spagnola di 22 anni, è stata attaccata e ferita mortalmente da un elefante in Thailandia. García era di Valladolid, nel nord-ovest della Spagna e aveva studiato diritto e relazioni internazionali presso l’Università di Navarra, dove era membro del club di sicurezza e difesa. García viveva a Taiwan nel programma di scambio accademico Erasmus ed aveva visitato la Tailandia come turista. Era al santuario degli elefanti con il suo fidanzato, cadetto di fanteria di Oviedo, presente al momento dell’attacco. L’incidente è avvenuto in un campo di elefanti allestito appositamente per i turisti sull’isola di Koh Yao Yai, nel sud del Paese, come riportano i media thailandesi e spagnoli citando la polizia. Per molti appassionati del Paese asiatico, l’incontro ravvicinato con i pachidermi è un momento culminante del viaggio. L’animale ha attaccato la studentessa di 22 anni davanti al suo ragazzo di 22 anni, mentre la coppia stava lavando e strofinando gli elefanti in uno specchio d’acqua insieme ad altri villeggianti. Fare il bagno nei fiumi o negli stagni con questi esemplari è una delle attrazioni di questi luoghi. L’elefante era probabilmente sottoposto a un forte stress a causa delle continue interazioni con i turisti, hanno dichiarato gli attivisti per i diritti degli animali citati dal sito di notizie «The Thaiger».

Annunci

Molti dei pachidermi vivono isolati e lontani dal loro habitat naturale e sono costantemente costretti a mettere in atto comportamenti innaturali. Migliaia di questi animali domestici vivono insieme ai loro mahout (custodi di elefanti) in Thailandia. Negli ultimi anni, il tanto criticato sfruttamento degli animali per i tour turistici è però diminuito notevolmente. Da allora numerosi campi per elefanti, la maggior parte dei quali pubblicizzati come centri di recupero per animali salvati, offrono incontri ravvicinati, presumibilmente rispettosi degli esemplari. Nella maggior parte di questi centri, il momento clou della visita è il bagno con gli elefanti. Gli ospiti possono, tra l’altro, strofinare la loro pelle con il fango. L’organizzazione mondiale per la protezione degli animali stima che ci siano 2.798 elefanti detenuti in luoghi turistici in tutto il paese. L’organizzazione no profit ha precedentemente avvertito che gli animali sono spesso tenuti in isolamento, e fatti per svolgere trucchi e attività innaturali. Il gruppo ha anche detto che i cosiddetti “allenatori” spesso usano un allenamento crudele e basato su punizioni, compreso colpirli con bastoni o oggetti metallici affilati.Un membro dello staff ha detto ai media che García stava facendo il bagno all’elefante quando è passata davanti all’animale e questo le ha “infilato una zanna”, causandole ferite. Il santuario sembrava chiuso in seguito all’incidente. Il quotidiano «El Mundo» ha scritto, citando il proprietario, che il Koh Yao Elephant Care Centre è stato temporaneamente chiuso in seguito al tragico incidente. Anche il sito web era fuori servizio. Le critiche a questo tipo di parchi, sono in aumento. Dal 2012, 240 persone sono rimaste uccise e 208 ferite a causa degli attacchi di elefanti in Thailandia.

Foto freepik