Bari, buoni per frequenza scuole private: ecco gli ammessi

È stata approvata la graduatoria degli ammessi all’assegnazione dei 347 buoni scuola, dell’importo di 600 euro ciascuno (al lordo della ritenuta d’acconto del 4%), a copertura parziale delle rette di frequenza, per l’anno scolastico 2024/2025, presso le scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con il Comune di Bari. Lo rende noto la Ripartizione Politiche Educative e Giovanili. La graduatoria degli ammessi e l’elenco dei non ammessi sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Bari. Ecco qui le scuole ammesse:

Annunci

Agribioscuola Villa dei Cedri soc. Coop. Soc. a r.l.; Aladdin – Soc. Coop. Sociale a r.l. Crescere insieme; Baby club – Spazio infanzia Soc. Coop. Sociale; Istituto Beata Maria De Mattias; Cometè Soc. Coop. Soc. Onlus; Di Cagno Abbrescia – Cresciabari Soc. Coop. Sociale; Filippo Smaldone Congr. S. Salesiane Sacri Cuori; Flyfamily Soc. Coop. Soc. Orlando; Giardino dei bimbi Soc. Coop. Soc.; Heidi Coop. Sociale a r.l.; Il Giardino Delle Rondini Opera Pia Maria SS Carmine; Il girasole Soc. Coop. Soc.; Istituto Margherita; Congr. Suore Capitanio e Gerosa; Istituto SS. Rosario Congregazione Suore Domenicane Missionarie di S. Sisto; L’Albero azzurro – Soc. Coop. Sociale Bimbi In; L’isola che non c’è – Soc. Coop. Sociale a r.l. Crescere insieme; Madre Clelia Merloni Istituto; Apostole Sacro Cuore di Gesù; Monsignor Sanna Congr. Suore Gesù crocifisso; New Snoopy Soc. Coop. Soc.; Parco delle Fiabe; Istituto San Pasquale; Parco delle Fiabe Istituto Siciliani; Pietro Alberotanza Suore Minime Della Passione N.S.G.C.; Pinocchio coop. sociale; P. Modugno – Ente pugliese per la cultura popolare; Istituto Preziosissimo Sangue; Scuola Fiori Società Coop. Sociale; Snupy Soc. Coop. Soc. Scuola e sport onlus.

Foto freepik