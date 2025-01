Bari, crollo nella piscina “Energy life”: quattro indagati

A seguito delle indagini condotte dalla Polizia di Stato – commissariato di P.S. Bari Nuova-Carrassi, la Procura della Repubblica di Bari ha notificato avviso di chiusura delle indagini preliminari con riferimento alla vicenda del crollo verificatosi il 30/5/2024 presso la piscina “Energy Life” di Bari. Sono quattro le persone sottoposte ad indagini per i reati di crollo colposo e lesioni colpose.

In particolare, è emersa l’omissione periodica delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei giunti esposti ai vapori corrosivi derivanti dal cloro dell’acqua della piscina, così da determinare l’ossidazione ed il deterioramento e generare tensioni sul copriferro in calcestruzzo e sul relativo intonaco di rivestimento, tanto da causarne il cedimento con deposito di ulteriore materiale cementizio sul controsoffitto che così collassava. Si precisa che gli accertamenti svolti finora risultano essere nella fase delle indagini preliminari e che necessitano pertanto della successiva verifica processuale in contraddittorio con la difesa.