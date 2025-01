Incidente sulla statale 16 a Bari, traffico in tilt

Traffico in tilt sulla statale 16 a Bari. Il sinistro, segnalato dalla Polizia locale, si è verificato sulla carreggiata in direzione sud, all’altezza dell’uscita per Santo Spirito. Secondo prime informazioni, si tratta di un tamponamento a catena che avrebbe coinvolto più veicoli. Non si conoscono al momento dettagli su eventuali feriti, ma si è resa necessaria la temporanea chiusura al traffico del tratto interessato dall’incidente. Successivamente, come comunica Anas, la circolazione è stata riattivata su una sola corsia. Le code arrivano fino a Giovinazzo.

