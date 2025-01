Puglia, calano gli infortuni nelle campagne: “Macchine più moderne”

Calano gli infortuni in agricoltura in Puglia, un dato positivo che va ulteriormente migliorato anche grazie al percorso di modernizzazione del parco macchine agricolo, rendendo così più sicuro il lavoro nelle campagne. Ad affermarlo è Coldiretti Puglia, sulla base dei dati Inail che registrano una diminuzione degli infortuni in agricoltura scesi a 1849 in Puglia nel periodo gennaio – ottobre 2024, rispetto ai 1861 dello stesso periodo dell’anno precedente, in riferimento alla ripartenza dell’avviso Isi di Inail finalizzato a finanziare progetti in materia di salute e sicurezza del lavoro

Per quanto riguarda il settore agricolo – specifica Coldiretti Puglia – l’obiettivo è incoraggiare le piccole e micro imprese ad acquistare nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l’efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o il rischio infortunistico o quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali, con un budget da 600 milioni. L’Asse 5 per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli prevede finanziamenti fino al 65% per la generalità delle imprese e fino all’80% per i giovani agricoltori.

E’ importante incentivare l’innovazione per garantire un livello sempre più alto di sicurezza sul lavoro in agricoltura, ma molto resta ancora da fare e per questo – precisa la Coldiretti – è necessario continuare con decisione sulla strada intrapresa con interventi per la semplificazione, la trasparenza, l’innovazione tecnologica e la formazione, che sappiano accompagnare le imprese nello sforzo di prevenzione in atto. Sono importanti le risorse che INAIL mette a disposizione delle imprese agricole per rinnovare ed ammodernare il parco macchine attualmente in circolazione.

Grazie al prezioso lavoro di ammodernamento delle imprese agricole fatto in questi anni bisogna rendere il lavoro in agricoltura tecnologicamente più avanzato e anche più sicuro. E’ necessario che le istituzioni a tutti i livelli implementino le opportunità occupazionali nel settore agricolo – conclude Coldiretti Puglia – attraverso interventi di stabilizzazione del lavoro, garantendo flessibilità e competitività all’impresa, continuità di reddito e sicurezza al lavoratore.