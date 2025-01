Bari, abbandonano coniglio in pineta San Francesco: “Vergogna”

“Il karma esiste, da un giorno all’altro sarete abbandonati anche voi dai vostri figli”. A scrivere queste parole, senza nascondere rabbia e rammarico, è Peppino Milella, residente ed ex consigliere del Municipio 3 che questa mattina, passeggiando per la pineta San Francesco ha fatto un’amara scoperta ritrovando un coniglio, chiuso nella sua gabbietta, abbandonato nel terreno. Non si tratta della prima volta, anche in passato erano accadute situazioni simili. “Ho chiamato la polizia locale – ha spiegato Milella – manderanno qualcuno a prenderlo. Ho fatto tutto quello che potevo e dovevo fare. È una vergogna, chi compie questi gesti vigliacco”, ha concluso.

Annunci

Foto Facebook