Bari disegna la pace, ecco “L’Ucraina attraverso gli occhi dei bimbi”

“L’Ucraina attraverso gli occhi dei bambini”. È quanto verrà mostrato il prossimo 12 gennaio al parco 2 giugno nel corso di una mostra a cura dell’associazione “Uniti per l’Ucraina” dove il leit motiv sarà quello di “Disegnare la pace”. Nel corso dell’event saranno presentati i risultati del progetto artistico internazionale “Uccelli della Pace” svolto dalla Scuola d’Arte di Kherson.

“Sarà un’occasione unica – spiega l’associazione – per esplorare i desideri di pace e serenità dei bambini ucraini attraverso i loro disegni. L’evento di apertura dell’esposizione si svolgerà domenica 12 gennaio alle ore 11.30 presso la Biblioteca dei Ragazzi all’interno del Parco 2 Giugno (ingresso via della Resistenza). In questa occasione si terrà una masterclass esclusiva sulla pittura popolare Petrykivka, dedicata a bambini e adulti, per scoprire e conoscere questa tradizionale tecnica artistica ucraina”, concludono.