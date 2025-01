Bari, orto urbano pineta San Francesco: cercasi candidati per gestirlo

L’assessora al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino rende noto che il Comune di Bari ha ottenuto il finanziamento per la realizzazione di un nuovo orto urbano nella pineta San Francesco nell’ambito dell’Avviso pubblico “Orti di Puglia”, l’iniziativa della Regione Puglia che promuove la realizzazione di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici.

Con l’obiettivo di potenziare le politiche di sostenibilità ambientale dell’amministrazione comunale, sarà quindi realizzato un orto urbano all’interno della pineta San Francesco (area picnic – lato sud), con un investimento complessivo di 20.500 euro, di cui 10.000 a valere su fondi regionali e 10.500 del civico bilancio. I fondi regionali e comunali permetteranno di sostenere le spese per la realizzazione dell’orto e per gli impianti, insieme all’acquisto di attrezzature funzionali e di consumo.

L’orto sarà pronto e accessibile in 12 mesi a partire dall’approvazione del finanziamento regionale. Per la gestione, l’amministrazione comunale raccoglierà manifestazioni di interesse da parte delle associazioni e dei cittadini che vorranno prendersi cura di questo nuovo spazio verde, che diventerà orto urbano ai fini dell’autoconsumo, con l’obiettivo anche di educare le nuove generazioni alla sostenibilità alimentare, alla solidarietà, alla promozione della biodiversità e al rispetto dell’ambiente.

“Coltivare un orto urbano, oltre a soddisfare la domanda di frutta e verdura dei cittadini, che godono di prodotti freschi prodotti in autonomia, favorisce la socialità – dichiara l’assessora Perlino -. Questo è solo uno dei progetti che concorrono a rendere le nostre città sempre più sostenibili, sia da un punto di vista ambientale che sociale. Ci tengo a ringraziare il settore Giardini dell’assessorato all’Ambiente e il settore Immobili comunali per il lavoro fatto e il risultato raggiunto. Ora, grazie anche alla collaborazione della Consulta dell’Ambiente, ci rivolgiamo a tutte le associazioni e ai singoli cittadini che vorranno prendersi cura del nuovo orto. La realizzazione degli orti urbani è un sistema ‘green’, sempre più diffuso, utile a riqualificare aree urbane degradate, a migliorare la qualità della vita nei quartieri e a favorire lo sviluppo del verde in città, promuovendo una nuova food policy urbana anche a Bari”.