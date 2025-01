Incendio in azienda nel Leccese, distrutte 500 balle di fieno

Un violento incendio è divampato nella notte scorsa in un deposito di balle di fieno dell’azienda agricola “Marti” a Soleto, in provincia di Lecce. Il rogo ha distrutto circa 500 balle di fieno, causando danni significativi. La struttura colpita, una costruzione metallica di circa 30 metri di lunghezza, 12 di larghezza e 7 di altezza, era utilizzata come deposito.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme, impedendo che si estendessero alle aree vicine, dove erano presenti mezzi e attrezzature. Le cause dell’incendio sono ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri. Al momento, è in corso la stima precisa dei danni subiti dall’azienda.