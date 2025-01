Lavoro, Cgil Puglia: “Basta contratti vergogna, sospendere accordi”

La segretaria generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci, ha rivolto un appello alla Regione Puglia affinché sospenda “gli accordi di programma in essere per quelle aziende che applicano contratti vergogna, e ce ne sono nel nostro territorio. Si tratta di accordi che riportano le lancette della storia del settore a oltre vent’anni fa”. È accaduto oggi nel corso dell’incontro convocato da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Tlc di Puglia in merito al rifiuto del Ccnl sottoscritto da Assocontact e Cisal per i call center, un contratto che riduce salario, tutele e diritti dei lavoratori del settore.

Il riferimento è nello specifico proprio alla vertenza riguardante il contratto per gli operatori dei call center e delle telecomunicazioni, sottoscritto lo scorso dicembre da Assocontact esclusivamente con Cisal. “Dobbiamo respingere con forza questa forma di dumping – prosegue Bucci – che nasce dalle imprese”. La segretaria sottolinea inoltre che “c’è un dovere istituzionale e politico di congelare quell’accordo di programma che nasceva da una sofferenza aziendale e per dare risposte a migliaia di lavoratori e lavoratrici”.

“Oggi – conclude Bucci – le condizioni sono mutate e bisogna prendere atto di questo, nel rispetto della reale rappresentanza del mondo del lavoro e dei contratti nazionali maggiormente applicati, per riconoscere quella dignità al lavoro che è costituzionale e che deve essere bussola per l’azione delle istituzioni”.

Foto Facebook Cgil Puglia