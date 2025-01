Un uomo di 57 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto nel Foggiano, in particolare a San Severo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto che è poi finita fuori strada ribaltandosi. Sul posto immediato l’intervento delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

